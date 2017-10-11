Ашхабад и Кабул обсудили газопроводный проект ТАПИ

2017-10-11 08:58 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Афганистана Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани провели телефонный разговор, говорится в распостраненном в среду утром сообщении туркменского правительства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе афганской стороны.

Глава Афганистана отметил значимость совместных масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в топливно-энергетической и транспортной сферах.

Речь, в первую очередь, шла о строительстве транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

"Новая энергетическая магистраль, по которой будут осуществляться долгосрочные поставки туркменского природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии, придаст мощный импульс экономическому развитию всего региона, позволит создать тысячи рабочих мест",- говорится в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Ожидается, что вдоль трассы трубопровода будут построены различные инфраструктурные объекты – электроэнергетические, транспортно-коммуникационные, социальные.

В данном аспекте весьма значимым является сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, что продиктовано географическим положением двух стран, пишет в среду газета Ватан.

Наглядным примером тому служит железная дорога Атамырат-Ымамназар-Акина – первая очередь Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора, сданная в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

В перспективе стальная магистраль Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ) станет важным звеном маршрутов транзитно-транспортных перевозок в региональном и международном масштабе.

Между соседними государствами осуществляется сотрудничество и в сфере электроэнергетики. Туркменская электроэнергия поступает в северные регионы Афганистана на льготных условиях, и по окончании строительства соответствующих дополнительных мощностей планируется увеличить объёмы её поставок.

Кроме того, Туркменистан поставляет в Афганистан сжиженный газ по льготной цене, строит в соседнем государстве объекты социального, в частности, медицинского и образовательного назначения.

"Наша страна намерена и впредь принимать самое активное участие в международных усилиях по возрождению соседнего Афганистана и оказывать посильное содействие в восстановлении его социально-экономической инфраструктуры, поддерживая тем самым афганский народ в его стремлении к мирной и благополучной жизни", - приводятся в местных СМИ слова туркменского главы.

Стороны высказались о целесообразности изучения возможностей для увеличения объёмов взаимной торговли и её диверсификации.

В данном аспекте отмечалась необходимость активизировать деятельность межправительственной туркмено-афганской комиссии, а также деловые контакты по линии частного бизнеса. Одним из практических шагов, сделанных этом направлении, стало открытие в городе Мазари-Шариф афганской провинции Балх совместного торгового дома «Туркменистан».

Главы двух государств обсудили также некоторые аспекты международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. На данном этапе решаются технические вопросы по его прокладке на территории Афганистана.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

(Автор: Гусейн Гасанов)