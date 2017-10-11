Жена Хворостовского опровергла сообщения о его смерти

2017-10-11 09:08 | www.oxu.az | 5

«Оперный певец Дмитрий Хворостовский жив, он находится дома, в своей квартире в Лондоне и готовится отметить 55-й день рождения. Мой муж в порядке и спит счастливо рядом со мной!!!! Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи!!!», - так отреагировала в своем Facebook жена Хворостовского Флоранс на сообщения о смерти супруга, появившиеся в сети в ночь на 11 октября, передает Oxu.Az.

Одной из первых сообщение о смерти Хворостовского опубликовала «Комсомольская правда», без ссылки на источник. Затем соболезнования поспешила выразить в своем твиттере депутат Елена Мизулина, это процитировало РИА «Новости».

Позже агентство опубликовало опровержение со ссылкой на директора певца, главы Askonas Holt Марка Хилдрю.

«Это полная неправда!!! Он жив и находится дома, в Лондоне», - уточнил он. В беседе с ТАСС он сообщил о вероятности рассмотрения судебного иска к изданию, распространившему неверную информацию. Мизулина позже написала, что «как и все», она «отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ».

Информация о состоянии Хворостовского появилась и на его странице в Facebook.

«Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет приезда своих родителей в Лондон в эти выходные, чтобы отпраздновать с ними свой день рождения», - говорится в сообщении. 16 октября певцу исполнится 55 лет.

Два года назад Хворостовскому была диагностирована опухоль головного мозга. Тогда певец отменил выступления, но затем вернулся к концертной деятельности. 26 сентября 2017 г. Хворостовский отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского из-за болезни.

A.C.

