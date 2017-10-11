В Мексике убили мэра

2017-10-11 09:16 | www.oxu.az | 4

Глава администрации муниципалитета Уитсилан-де-Сердан в мексиканском штате Пуэбла убит во вторник неизвестными.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило политическое движение «Крестьянский факел», к которому принадлежал погибший.

«Убит муниципальный глава Уитсилана в Пуэбле Мануэль Эрнандес Пасьон», - говорится в сообщении движения в его микроблоге в Twitter. По предварительной информации, Эрнандес был расстрелян на дороге, когда ехал из соседнего города.

Это далеко не первый случай убийства глав мексиканских населенных пунктов.

A.M.