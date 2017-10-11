Официальный курс маната к мировым валютам на 11 октября (версия 2)

2017-10-11 10:25 | www.trend.az | 6

Добавлены курс мировых валют и драгметаллов по отношению к манату (первая версия опубликована в 09:39)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0087 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.