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Официальный курс маната к мировым валютам на 11 октября (версия 2)

2017-10-11 10:25 | www.trend.az | 6

Добавлены курс мировых валют и драгметаллов по отношению к манату (первая версия опубликована в 09:39)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0087 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

11.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

2.0087

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3232

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0977

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8635

1 бразильский реал

1 BRL

0.5348

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1244

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1495

1 чешская крона

1 CZK

0.0776

1 чилийский песо

1 CLP

0.2701

1 китайский юань

1 CNY

0.2583

1 датская крона

1 DKK

0.2699

1 грузинский лари

1 GEL

0.6862

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.026

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2435

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2109

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7424

1 израильский шекель

1 ILS

0.4865

1 канадский доллар

1 CAD

1.3592

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6273

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4033

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0904

1 молдавская лея

1 MDL

0.0969

1 египетский фунт

1 EGP

0.0965

1 норвежская крона

1 NOK

0.2141

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4676

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2532

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.401

1 турецкая лира

1 TRY

0.4588

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1933

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4859

1 украинская гривна

1 UAH

0.064

100 японских иен

100 JPY

1.5118

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2035

Золото (1 унция)

1 XAU

2195.7674

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.0751

Платина (1 унция)

1 XPT

1572.7775

Палладий (1 унция)

1 XPD

1601.6826

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