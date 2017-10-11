В Казахстане впервые пересадили печень от несовместимого донора

2017-10-11 10:33 | www.trend.az | 5

В Национальном научном центре онкологии и трансплантологии КФ «UMC» сегодня впервые провели операцию по трансплантации печени от несовместимого донора.

Профессор из Южной Кореи Кванг Вунг Ли, который провел около 80 подобных операций в Сеульском госпитале, сегодня дал мастер-класс казахстанским врачам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Впервые в Казахстане врачи провели пересадку печени от несовместимого донора. Пациентом стал 55-летний житель Астаны. Орган он получил от своего племянника. До операции казахстанские врачи под руководством профессора Кванг Вунг Ли провели специальную подготовку больного.

«У пациента цирроз печени вследствие вирусного первичного гепатита. Это длительное заболевание, которое с каждым годом ухудшало функции печени. До этой операции проводится специальная подготовка реципиента с тем, чтобы совместимость была как можно ближе. В крови пациента мы удаляли антитела лекарствами и сеансами плазмафереза. Через три сеанса плазмафереза нам удалось добиться желаемой совместимости», - рассказал главный консультант по хирургии Национального научного центра онкологии и трансплантологии КФ «UMC» Токан Султаналиев.