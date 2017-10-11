В Тертере нетрезвый молодой человек нанес себе ножевые ранения

2017-10-11 09:22 | www.oxu.az | 4
Житель села Сахлабад Тертерского района нанес ножевые ранения самому себе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 36-летний Рамин Исмайлов, находясь в нетрезвом состоянии, нанес себе ножевые ранения.
С двумя ножевыми ранениями в области груди Р.Исмайлов вначале был доставлен в Центральную больницу Тертерского района, а затем в Бардинскую центральную районную больницу. Состояние молодого человека среднетяжелое.
Сообщается, что Р.Исмайлов страдает психическим заболеванием. По факту ведется расследование.