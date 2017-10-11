Импортные автомобили в Азербайджане могут подорожать

2017-10-11 10:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана может рассмотреть повышение таможенных пошлин на импорт автомобилей в страну, сказал в среду журналистам председатель ГТК Айдын Алиев.

По его словам, данный шаг будет возможен после ввода в эксплуатацию совместного азербайджано-иранского автомобильного завода.

"Пока рано думать о повышении таможенных пошлин на импорт автомобилей. В последние годы ввоз в страну автомобилей значительно сократился. Для того, чтобы думать о повышении импортных пошлин, необходимо, чтобы автомобильный завод в Нефтчале заработал на полную мощность. Только потом мы будем анализировать, мешает ли импорт внутреннему производству", - сказал Алиев.

Сдача в эксплуатацию строящегося в Нефтчале азербайджано-иранского автомобильного завода ОАО «Azermash» ожидается в декабре 2017 года. Годовая производственная мощность предприятия составляет 10 тысяч автомобилей, две тысячи из которых планируется экспортировать. На заводе, создаваемом на основе современных технологий, оборудования и механизмов, будут производиться автомобили таких моделей, как «Runna», «Samand», «Soren», «Dena», «Peugeot-206», «Peugeot-207», «Renault-Tondar», «Renault-Pickup».

Отметим, что на местном рынке уже проданы четыре тысячи автомобилей этих моделей.

По данным Госкомтаможни, в январе-августе 2017 года Азербайджан импортировал 5 662 единицы автотранспортных средств, против 3 454 единиц, ввезенных за аналогичный период 2016 года.

Из общего числа импортированных за восемь месяцев текущего года в страну автотранспортных средств 4 874 - автомобили и моторные транспортные средства. В январе-августе 2016 года было импортировано 2 981 автомобилей и моторных транспортных средств.

Кроме того, в январе-августе в Азербайджан было импортировано 603 грузовых автомобиля (342 - за январь-август 2016 года). Оставшаяся часть импорта пришлась на другие виды автотранспортных средств.

В 2016 году в Азербайджан было импортировано 5 746 автотранспортных средств против 26 785 - в 2015 году.

(Автор: Анвар Мамедов)