Трамп и Мэй хотят помешать Ирану

2017-10-11 09:38 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили возможность предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт пресс-службы Белого дома.

В телефонном разговоре с Мэй глава США заявил о необходимости совместной работы, чтобы привлечь Иран к ответственности за его дестабилизирующую деятельность.

Кроме того, Трамп указал на разработку ракет и поддержку терроризма иранским руководством.

Другие подробности не приводятся.

Н.Г.