Глава Госкомтаможни прокомментировал причину подорожания сливочного масла в Азербайджане

2017-10-11 11:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя реальность состоит в том, что сливочное масло дорожает на мировых биржах, что и является основном фактором, влияющим на цену импортируемого в Азербайджан масла, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

"Основным поставщиком масла в Азербайджан является Новая Зеландия, где цены продолжают расти. Наша задача состоит только в таможенном оформлении импортируемой и экспортируемой продукции", - сказал Алиев.

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