Председатель Госкомтаможни прокомментировал вопрос подорожания сливочного масла

2017-10-11 11:00 | www.apa.az | 7

Председатель Госкомтаможни Айдын Алиев прокомментировал вопрос подорожания сливочного масла.

Как сообщает АПА-Экономикс, Айдын Алиев отметил, что сливочное масло дорожает на мировых рынках. «И это не может не влиять на цены на импортируемую в страну продукцию. Одним из основных экспортеров является Новая Зеландия. Задача таможенных органов заключается лишь в оформлении ввозимых в страну грузов».

Ранее Государственный таможенный комитет обнародовал среднестатистическую цену импорта сливочного масла из стран-экспортеров (Германия, Новая Зеландия, Россия, Украина, Беларусь и т.д.), в соответствии со статистикой внешней торговли и товарной номенклатурой, с учетом ассортимента данной продукции за 9 месяцев этого года. Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Госкомтаможни, внутри данного ассортимента среднестатистическая стоимость импорта сливочного масла в сентябре текущего года составила 5,20 доллара США.