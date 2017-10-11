Кража в торговом центре «Садарак» – ВИДЕО

2017-10-11 09:44 | www.oxu.az | 7

В одном из магазинов в торговом центре «Садарак» произошла кража.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в магазине по продаже посуды.

Один из покупателей, поинтересовавшись ценами, дождался пока продавец выйдет наружу и забрал кошелек с деньгами. Этот момент попал на камеру наблюдения.

Однако через несколько минут покупатель вновь пришел в магазин и вернул кошелек на место.

По факту в Управлении полиции Гарадагского района ведется расследование.

Э.А.

