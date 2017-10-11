В Беларуси прорабатываются новые подходы к развитию возобновляемой энергетики

2017-10-11 11:42 | www.trend.az | 7

В Беларуси прорабатываются новые подходы к развитию возобновляемой энергетики, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик сегодня на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает корреспондент Белта.

"Подготовленные Министерством энергетики совместно с заинтересованными предложения по данному вопросу нашли поддержку в правительстве", - отметил Владимир Потупчик.

В 2016 году мощность установок ВИЭ, отпускающих электроэнергию в сеть без учета организаций ГПО "Белэнерго", составляла 151,3 МВт, в настоящее время - 262 МВт. К концу 2020 года их суммарная мощность возрастет до 793 МВт, или в 5,2 раза к уровню 2016 года. По объемам отпуска в сеть объем электроэнергии от этих источников возрастет в 7,4 раза - до 1,7 млрд кВт.ч.