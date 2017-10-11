В регионы Азербайджана в рамках механизма поощрения инвестировано 1,7 млрд манатов - замминистра

2017-10-11 11:43 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма поощрения инвестиций в регионы Азербайджана было вложено 1,7 миллиарда манатов, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-германского бизнес-форума.

Документы поощрения инвестиций на семь лет освобождают предпринимателей от уплаты налогов на землю и имущество, а также позволяют выплачивать в течение этого периода только половину подоходного налога и налога на прибыль. Импортируемое в ходе реализации проектов оборудование получившими документы поощрения инвестиций компаниями, освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин.

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