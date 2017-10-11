Google откажется от традиционных источников энергии

2017-10-11 09:55 | www.oxu.az | 7

Американская компания Google объявила, что к концу 2017 года полностью откажется от энергии, полученной из традиционных источников.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Inverse.

О своём намерении в Google сообщили ещё год назад. После достижения этой цели все офисы и дата-центры компании будут получать энергию, вырабатываемую солнечными панелями и ветровыми турбинами.

«Мы считаем, Google в состоянии улучшить жизнь людей, уменьшив нашу зависимость от полезных ископаемых», - отметил вице-президент Урс Хольце.

Н.О.