Азербайджанские знатоки успешно выступили на Открытом кубке Прибалтики

2017-10-11 10:00 | www.oxu.az | 6

В Калининграде (Российская Федерация) завершился Открытый студенческий кубок Прибалтики по интеллектуальным играм. В течение двух дней стали известны победители таких игровых дисциплин как «Что? Где? Когда?», «Эрудит-Квартет», командная «Своя Игра» и «Тройка».

На Открытом кубке Прибалтики, в котором участвовало около 30 команд из стран Европы, Азербайджан был представлен командой ExLibris клуба интеллектуальных игр «Атешгях».

Команда, состоящая из студентов Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, успешно выступила и завершила турнир с медалями в двух дисциплинах.

Азербайджанские знатоки удостоились серебряных медалей в игре «Тройка». Также наша команда стала бронзовым призёром в командной «Своей Игре».

Отметим, что в состав команды вошли: Абдул Гулиев, Наргиз Гадирзаде, Фарид Алиев, Турал Исазаде, Эльдар Зейналлы и Кямран Ибрагимов (капитан команды).

Тренером команды является кандидат исторических наук Эмиль Искендеров.

Клуб интеллектуальных игр «Атешгях» функционирует с 1989 года и является старейшим интеллектуальным клубом Азербайджана.

Команды клуба регулярно представляют Азербайджан на различных международных интеллектуальных турнирах и фестивалях.

Э.А.

