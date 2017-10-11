Образовательная система в Кыргызстане взяла курс на качественное и равномерное развитие

2017-10-11 11:48 | www.trend.az | 5

Сегодня в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОиН КР в Бишкеке прошла официальная церемония передачи оборудования видеоконференцсвязи от представителей Европейского Союза в КР.

Почетными гостями мероприятия стали глава отдела по сотрудничеству Представительства Европейского союза в КР Шарлота Адриан, менеджер данного проекта Гульнара Ботобаева, а также заслуженные педагоги страны, передает КНИА «Кабар».

В своей речи Адриан отметила, что Представительство ЕС радо оказывать поддержку в развитии образовательной сферы страны, и выразила уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве со структурами Министерства образования и науки КР.

«Современные технологии в наше время играют очень большую роль в развитии социальных, политических и экономических процессов, и такое понятие, как диджитализация не обходит стороной ни одну сферу. Мы рады оказывать поддержку диджитализации образовательной системы Кыргызстана, и надеемся, что оказанная поддержка позволит оптимизировать процессы обучения педагогов и работников системы образования в стране», - выступила Адриан.

Директор Института Назира Дюшеева, в свою очередь, выразила большую признательность за такое внимание и поддержку и указала конкретные преимущества работы данного оборудования в осуществлении миссии ведомства.