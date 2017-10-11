Япония и Алжир заинтересовались казахстанским опытом по очистке зeмeль от радиации

2017-10-11 11:50 | www.trend.az | 7

Опытом казахстанских ученых по очистке загрязненных радиацией зeмeль заинтересовались в Японии и Алжире. Об этом сообщил генеральный директор Национального ядерного центра РК Ерлан Батырбеков в кулуарах18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии) на уровне министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш опыт работы с сильно загрязненными землями востребован во всем мире. К нам приехали коллеги из Алжира. Это французский полигон. Они столкнулись с проблемами и очень просят нас приехать и поделиться опытом. Через две недели мы проводим специальный семинар с нашими коллегами из Агентства атомной энергии Японии. Он будет посвящен передаче им наших знаний, наших технологий, полученных в ходе работы на Семипалатинском полигоне, чтобы они могли ими воспольоваться в решении своих экологических проблем», - сообщил Ерлан Батырбеков

Ранее он отметил, что к 2023 году планируется полностью решить проблему Семипалатинского полигона и вернуть в сельскохозяйственный оборот более 85% всех его земель полигона.