Замминистра: «Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана составили 460 млн. долларов»

2017-10-11 11:39 | www.apa.az | 4

«За январь-август 2017 года объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 млн. долларов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев на азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку. «Объем прямых инвестиций Германии в Азербайджан превысил 460 млн. долларов. В свою очередь, прямые инвестиции азербайджанских компаний в различные проекты в Германии составили 120 млн. долларов».

Замминистра добавил, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано более 200 компаний с германским капиталом.