Еще один участник покинул шоу «Maşın» – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-11 10:10 | www.oxu.az | 4

Стало известно имя второго участника, покинувшего реалити-шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, по правилам передачи, судьбу певца Назима Пишьяры должны были решить телезрители. Однако певец внезапно сам покинул шоу, не дожидаясь итогов СМС-голосования. Выяснилось, что во время вчерашнего выпуска Назим убрал руку с машины, и эти кадры показали в прямом эфире.

По итогам повторного СМС-голосования народный артист Ариф Гулиев смог набрать необходимое количество голосов. Ариф, не сумевший сдержать слез, не стал никого отстранять.

А.С.

