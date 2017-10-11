Азербайджан повысит акцизы на импортные сигареты и алкоголь (версия 2)

2017-10-11 11:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана обсуждает изменение ставок акцизного налога на импортируемую продукцию, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета страны Айдын Алиев.

"В настоящее время ставка акцизного налога в стране достаточно низкая. Кроме того, табачные изделия и алкогольная продукция, облагаемые акцизным налогом, не являются продуктами первой необходимости. В вопросе импорта табачной и алкогольной продукции мы в первую очередь должны задумываться о здоровье населения. Кроме того, в Азербайджане на сегодняшний день достаточно предприятий, производящих табачную и алкогольную продукцию", - сказал Алиев.

Глава ГТК добавил, что под изменениями рассматривается увеличение ставок акцизного налога на импорт табачной и алкогольной продукции.

В настоящее время ставка акциза на импортируемое в Азербайджан солодовое пиво составляет один манат за один литр; вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное - два маната за один литр; шампанские вина - 2,5 маната за один литр; виски, водку, ликер, ром, другие спиртные напитки - шесть манатов за один литр.

Ставка акциза на импортные сигареты, сигариллы составляет четыре маната за каждую одну тысячу штук; сигары - 10 манатов за одну тысячу штук.

(Автор: Анвар Мамедов)