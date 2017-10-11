В ПАСЕ начинаются обсуждения по Азербайджану

2017-10-11 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду на пленарных заседаниях, которые пройдут в рамках осенней сессии ПАСЕ, будут заслушаны доклады и состоятся обсуждения на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

Авторами первого доклада являются Сезар Флорин Предан и Стефан Шеннак, автор второго доклада - Ален Дестекс.

В обсуждениях примут участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

(Автор: Гюльгыз Дадашева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)