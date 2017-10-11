Грузия проведет с ЕС стратегический диалог по безопасности

2017-10-11 11:56 | www.apa.az | 4

«Грузия – один самых важных компонентов европейской системы безопасности».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Проведение на высшем уровне стратегического диалога по вопросам безопасности между Грузией и ЕС является значимым достижением. Конечно же, это большая честь и ответственность. Диалог с ЕС доказывает роль Грузии в укреплении безопасности и стабильности в регионе», - сказал глава правительства.

По словам Г. Квирикашвили, самой важной частью диалога будет конфликт Россия-Грузия и пути его мирного урегулирования: «Борьба с терроризмом, радикализмом, экстремизмом, организованной преступностью также является значимым вопросом. Формат стратегического диалога поможет достигнуть максимального соответствия с системами и структурами безопасности и обороны ЕС».

Отметим, первая встреча в рамках стратегического диалога по вопросам безопасности между Грузией и ЕС будет проведена сегодня в Тбилиси.