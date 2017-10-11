На азербайджано-армянской государственной границе будет проведен очередной мониторинг

2017-10-11 12:28 | www.apa.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.



Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.