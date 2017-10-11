В Баку пассажир автобуса создал аварийную ситуацию – ВИДЕО

2017-10-11 10:15 | www.oxu.az | 4

В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 10 октября около 19:20 на улице «28 Мая» в маршрутном автобусе №61.

У одного из пассажиров не выдержали нервы из-за долгого простаивания в пробке, и он напал на водителя. Буйный пассажир повредил 2 устройства системы Bakı Kart, а затем стал мешать водителю управлять автобусом, создав аварийную ситуацию. Из-за этого один из находившихся в салоне пассажиров упал и получил травмы. Хулиган вышел через заднюю дверь и сбежал.

В связи с инцидентом совершено обращение в правоохранительные органы.

A.M.

