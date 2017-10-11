Число погибших при взрыве на НПЗ в Турции достигло четырех (версия 2)

2017-10-11 12:08 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Число погибших при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе компании "Tupras" в юго-западной турецкой провинции Измир достигло четырех, пишут в среду турецкие СМИ.
Также сообщается, что травмы получили два сотрудника НПЗ.
Пожар, вспыхнувший после взрыва, потушен.
Причина взрыва уточняется.
Как сообщалось ранее, в среду на нефтеперерабатывающем заводе компании "Tupras" произошел взрыв, погибли два человека.
Отметим, что в феврале 2016 года на НПЗ "Tupras" произошел сильный пожар.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
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