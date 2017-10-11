Число погибших при взрыве на НПЗ в Турции достигло четырех (версия 2)

2017-10-11 12:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Число погибших при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе компании "Tupras" в юго-западной турецкой провинции Измир достигло четырех, пишут в среду турецкие СМИ.

Также сообщается, что травмы получили два сотрудника НПЗ.

Пожар, вспыхнувший после взрыва, потушен.

Причина взрыва уточняется.

Как сообщалось ранее, в среду на нефтеперерабатывающем заводе компании "Tupras" произошел взрыв, погибли два человека.

Отметим, что в феврале 2016 года на НПЗ "Tupras" произошел сильный пожар.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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