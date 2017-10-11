На территории Азербайджана ожидаются дожди и сильный ветер

2017-10-11 13:09 | www.apa.az | 4
Утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди.
Ночью и утром подует порывистый северо-западный ветер.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 16-19°, в Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла.
Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера. Западный ветер в отдельных местах усилится.
Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 15-20°, в горах ночью 2-6°, днем 6-11° тепла.