На территории Азербайджана ожидаются дожди и сильный ветер

2017-10-11 13:09 | www.apa.az | 4

Утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди.

Ночью и утром подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 16-19°, в Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 15-20°, в горах ночью 2-6°, днем 6-11° тепла.