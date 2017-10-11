В ПАСЕ представлено два доклада по Азербайджану

2017-10-11 13:21 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы вынесено на обсуждение два доклада по Азербайджану.

Как сообщает европейский корреспондент АПА, сначала прошли слушания по отчету «Положение демократических институтов в Азербайджане», подготовленному докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Преда Сезаром. Затем был заслушан доклад Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека». Ввиду отсутствия Дестекса на заседании в качестве докладчика его заменила депутат от Украины Олена Сотник.

В своих выступлениях докладчики рассказали о визитах в Азербайджан и проведенных там встречах, а также представили обзор подготовленных ими докладов. Стефан Шеннах отметил, что в ходе последнего посещения Азербайджана он встретился с представителями гражданского общества, заключенными.

«Мы собрались здесь не для того, чтобы преподать урок какой-либо стране. Наша цель заключается всего лишь в оказании содействия демократическом развитию стран-членов. В Азербайджане мы наблюдаем продвижение во многих сферах. В сотрудничестве с представителями правительства мы достигли прогресса», - сказал он.

Затем оба доклада были вынесены на общее обсуждение.