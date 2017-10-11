Азербайджан покинули еще 3 иностранные компании

2017-10-11 10:24 | www.oxu.az | 4

Компания Euro Architects and Engineers Economic İnterest Grouping объявила о ликвидации своего филиала в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Vergilər», кредиторы могут в течение двух месяцев обратиться по адресу: Баку, Насиминский район, улица Гасана Алиева, дом 4/189, 4-ый этаж Falez Plaza.

Кроме того, компания Compass Development Holdings VII Limited объявила о ликвидации своего филиала в Азербайджане. Кредиторы могут обращаться по адресу: Баку, Бинагадинский район, 7-ой микрорайон, дом 11/35.

Также ликвидировано представительство компании Toyo Engineering Corporation в Азербайджане. Кредиторы могут в течение двух месяцев представить свои требования по адресу: Баку, Хазарский район, улица Льва Старчука, дом 17.

Л.А.

