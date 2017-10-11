ООН назвала страны-лидеры по числу смертных казней

2017-10-11 10:30 | www.oxu.az | 3

Китай, Иран, Ирак и Саудовская Аравия проводят наибольшее число смертных казней.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Сегодня только четыре страны проводят 87% всех зарегистрированных казней», - сказал Гутерреш.

Генсек также подчеркнул, что правительства некоторых стран зачастую скрывают информацию о том, кто приговорён к смертной казни и по какой причине. Не сообщаются также названия компаний, предоставляющих препараты для экзекуций, чтобы не создавать им плохой репутации.

По данным организации, в 2016 году количество приведённых в исполнение смертных приговоров сократилось на 37% по сравнению с данными 2015 года.

Н.О.