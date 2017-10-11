Грузия успешно преодолела кризис в регионе

2017-10-11 12:28 | www.trend.az | 4

К концу года реальный рост экономики будет выше, чем мы планировали, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, передает "Грузия Online".

Как отметил премьер-министр, миссия МВФ завершила первый обзор и фискальные показатели Грузии абсолютно отвечают тем рамкам, которые наметило правительство.

«Как известно, показатель роста превысил запланированный и к концу года у нас реальный рост экономики будет выше, чем мы планировали. Это очень позитивная новость. Разумеется, МВФ также пересмотрел показатели роста и повысил прогноз до 4,3%. К концу года мы ждем еще более высокого роста», - заявил Квирикашвили.

По его словам, экономическая команда во главе с министерством финансов сработала очень эффективно.

«Думаю, Грузия выделяетяс в регионе одной из самых здоровых систем фискального менеджмента. Экономический рост также свидетельствует о том, что кризис, который возник в регионе в связи с событиями в Украине, Грузия успешно преодолела – сегодня есть большая тенденция оздоровления не только в Грузии, но и во всем регионе, но Грузия выделяется хорошими показателями роста и лучшим качеством фискального менеджмента. Разумеется, в этом заслуга правительства и Национального банка Грузии и координированной, хорошей работы», - заявил Квирикашвили.