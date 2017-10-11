Самед Сеидов: «Генсек Совета Европы критикует только Азербайджан»

2017-10-11 13:30 | www.apa.az | 4

После представления отчетов содокладчиков по обязательствам Азербайджана Стефана Шеннака и Сезара Преды «Положение демократических институтов в Азербайджане» и Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека» были проведены общие обсуждения.

Как сообщает европейский корреспондент АПА, выступившие депутаты в целом высоко оценили оба отчета. Бывший председатель ПАСЕ Анн Брассёр, другие парламентарии Питер Омтзихт, Франк Швабе, Кристоф Штрассер выступили с критикой в адрес правительства Азербайджана. В основном они призывали освободить из-под ареста Ильгара Мамедова, журналистов, решить проблемы в связи с представителями гражданского общества.

Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов ответил на критику. Он жестко отреагировал на обвинения голландского депутата Питер Омтзихт: «Господин Омтзихт, не пытайтесь казаться объективным своими выступлениями и заявлениями во имя демократии в Азербайджане. Мы очень хорошо знаем, какие силы стоят за вами. Вы работаете совместно с армянами. Ваша объективность может быть только мнимой».

Затем Самед Сеидов обвинил организацию в необъективности в отношении Азербайджана и проведении структурой политики двойных стандартов: «В последнее время генеральный секретарь организации критиковал только Азербайджан. Вместо того, чтобы демонстрировать одинаковое и объективное отношение ко всем государствам-членам, он озвучивает только одну страну. Почему они проявляют к России одно отношение, чтобы вернуть ее в организацию, когда же дело доходит до нас, относятся к нам совершенно иным образом?»



Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Вюсал Гусейнов в своем выступлении также заявил, что парламентарии Питер Омтзихт и Франк Швабе представляют интересы армянского лобби.