В Баку журналистка на Hummer сбила врача – ФОТО

2017-10-11 10:35 | www.oxu.az | 4

В Хазарском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на улице Нахчыванского в поселке Бузовна Эльвина Хасмамедова на автомобиле марки Hummer сбила переходившую дорогу 46-летнюю Гюльнару Мамедзаде.

В результате наезда Г. Мамедзаде получила серьезные травмы. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи, которую вызвала водитель Hummer. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. Полицейские на месте происшествия опросили водителя. Автомобиль отогнан на штрафную стоянку.

По факту ведется расследование.

Виновница ДТП Э. Хасмамедова является сотрудником журнала «Azərbaycan qadını». Г. Мамедзаде – врач в одной из частных клиник.

А.М.

