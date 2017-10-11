Астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землей 12 октября – ВИДЕО

2017-10-11 10:40 | www.oxu.az | 4

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта смоделировали движение астероида 2012 ТС4 и визуализировали его с помощью собственноручно разработанной среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двенадцатого октября 2017 года рядом с Землей пролетит астероид 2012 ТС4. Этот небольшой астероид несферической формы имеет диаметр всего около 13 метров, поэтому даже в момент наибольшего сближения с Землей для его наблюдения потребуется мощный телескоп.

Утром — в 6:42 — он приблизится к нашей планете на расстояние около 50 тысяч километров.

По космическим меркам, это совсем близко: для сравнения — Луна в семь раз дальше от нас. Лишь немногие небесные объекты проходят так близко с Землей, и всякий раз подобное сближение вызывает у землян сильные эмоции.

Действительно, последствия такого события могут быть разными — даже этот небольшой астероид из-за огромной скорости может вызвать серьезные разрушения в масштабах целого города.

Н.Г.