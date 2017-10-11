Число подписчиков микроблога папы Римского в Twitter превысило 40 млн

2017-10-11 12:47 | www.trend.az | 3

Число подписчиков микроблога папы Римского в Twitter @Pontifex превысило 40 миллионов, передает РИА Новости.

Микроблог главы Римско-католической церкви ведется на девяти языках: английском, арабском, испанском, итальянском, латинском, немецком, польском, португальском и французском. Больше всего подписчиков у испаноязычной версии (14,6 миллиона), на втором месте по популярности находится англоязычный вариант (около 14 миллионов), замыкает лидирующую тройку ресурс на итальянском языке (почти 4,7 миллиона). Меньше всего фолловеров у арабской версии микроблога (388 тысяч).

Аккаунт понтифика в Twitter был запущен в Ватикане менее пяти лет назад. Первую запись в нем сделал 12 декабря 2012 года предшественник Франциска на Апостольском престоле папа Бенедикт XVI. Нынешний понтифик поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после избрания на Апостольский престол и с тех пор весьма активно использует этот ресурс для общения с верующими.

Число фолловеров папского микроблога превысило 10 миллионов в октябре 2013 года, а уже в апреле 2015 года оно удвоилось.

"Интерес к слову папы Римского в Twitter оставался неизменным в эти годы. Более того, за последние 12 месяцев число фолловеров выросло более чем на 9 миллионов, демонстрируя постоянное внимание людей — обычных персон, христиан и нехристиан, политических лидеров, а также деятелей культуры к твитам Святого отца. Личное присутствие папы Франциска в социальных сетях сопровождается многочисленными заявлениями о миссии христиан на "Цифровом континенте", — отмечается в распространенном в среду сообщении Секретариата по коммуникациям Святого престола.