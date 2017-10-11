Разработана «карта долголетия» Азербайджана

2017-10-11 13:46 | www.apa.az | 3

Как сообщила АПА директор института Улдуз Гашимова, новая карта будет представлена общественности в ближайшие дни. По ее словам, во время разработки карты были выявлены интересные факты о феномене долгожительства в определенных регионах Азербайджана. Улдуз Гашимова отметила, что впервые исследования в связи с феноменом долгожительства в стране были проведены в 1979 году, потом подобных исследований не было: «Академия наук СССР изучила регионы, в которых проживали долгожители. Проведенные нами сегодня исследования еще раз подтверждают полученные ранее результаты. То есть, в определенных регионах феномен долгожительства наблюдается исторически».

Гашимова подчеркнула, что в некоторых районах Азербайджана, преимущественно в горных, по сравнению с другими регионами средняя продолжительность жизни более высокая.

«Наиболее высокие показатели долголетия были зафиксированы в самой высокогорной территории Нагорного Карабаха - Шуше, Ходжавенде. Среди низменных зон - в Агдаме. Несмотря на то, что людям из упомянутых районов пришлось пережить стресс, вызванный военными действия, их природный потенциал позволяет и сегодня жить долго, в местах, где они нашли приют. Относительно низкие показатели долголетия в южной зоне, северо-западных регионах Азербайджана, Исмаиллинском районе. В перечисленных регионах люди в основном живут 90 лет и больше. При этом они ведут активный образ жизни, правильно питаются. Кроме того, долголетие обеспечивается за счет их генетического потенциала », - рассказала она.

Директор института добавила, что наиболее низкие показатели долголетия на Абшероне. По словам У.Гашимовой, это обусловлено плохой экологией, режимом питания, стрессами и прочими неблагоприятными факторами.