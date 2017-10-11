В ПАСЕ приняты резолюции по докладам в связи с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО 1

2017-10-11 14:05 | www.apa.az | 4

В ПАСЕ принята резолюция №14397 по докладу Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека».

Как сообщает европейский корреспондент АПА, в результате обсуждений в отчет были внесены изменения и дополнения.

За доклад проголосовали 114, против – 24 человека.

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13:53

В ПАСЕ принята резолюция по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане»

В ПАСЕ принята резолюция №14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане».

Как сообщает европейский корреспондент АПА, за отчет «Положение демократических институтов в Азербайджане», подготовленный докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, проголосовали 117 человек, против - 18.

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13:21

На сегодняшнем пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы вынесено на обсуждение два доклада по Азербайджану.

Как сообщает европейский корреспондент АПА, сначала прошли слушания по отчету «Положение демократических институтов в Азербайджане», подготовленному докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой Затем был заслушан доклад Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека». Ввиду отсутствия Дестекса на заседании в качестве докладчика его заменила депутат от Украины Олена Сотник.

В своих выступлениях докладчики рассказали о визитах в Азербайджан и проведенных там встречах, а также представили обзор подготовленных ими докладов. Стефан Шеннах отметил, что в ходе последнего посещения Азербайджана он встретился с представителями гражданского общества, заключенными.

«Мы собрались здесь не для того, чтобы преподать урок какой-либо стране. Наша цель заключается всего лишь в оказании содействия демократическом развитию стран-членов. В Азербайджане мы наблюдаем продвижение во многих сферах. В сотрудничестве с представителями правительства мы достигли прогресса», - сказал он.

Затем оба доклада были вынесены на общее обсуждение.