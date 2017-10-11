Чем скорее Армения выведет войска с территорий Азербайджана, тем больше у нее перспектив для развития - депутат

2017-10-11 12:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Реальность заключается в том, что развитие региона, все реализуемые проекты возможны только посредством и при поддержке Азербайджана, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, комментируя сказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Депутат отметил, что перспективы существования и развития Армении как государства зависят от отношений с Азербайджаном.

«Чем скорее Армения это поймет, выведет оккупационные войска с азербайджанских территорий, тем больше перспектив откроется для ее дальнейшего развития. То, что Армения говорит сегодня с Азербайджаном и другими странами на языке ультиматума, языке террора и шантажа, работает против нее, и такая позиция абсолютно бесперспективна. Крупные государства тоже уже понимают, что на Армению необходимо оказать давление, чтобы она изменила свою позицию», - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. «Чем скорее это поймут и Армения, и другие государства, тем лучше будет для всех. Апрельские бои показали, что Азербайджан способен ответить на агрессию Армении и освободить свои земли от армянских оккупационных войск. Азербайджан открыто выразил свою позицию, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Алиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)