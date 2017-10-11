«Спасителя мира» выставили на аукцион – ФОТО

2017-10-11 10:56 | www.oxu.az | 4

Последнюю из картин Леонардо Да Винчи, найденных в частных собраниях, продадут на аукционе, стартовая цена картины составит 100 млн долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Time.

Картина, которую датируют XVI веком, носит название Salvator Mundi (с лат. — «Спаситель мира») и является портретом Иисуса Христа.

История картины во многом неясна. Первоначально хранившийся в коллекции короля Карла II, портрет перешел к незаконному сыну герцога Букингемского. Затем картина пропала и была обнаружена вновь, когда ее выставили на торги в 1958 году. Затем полотно снова исчезло и обнаружилось на еще одном аукционе в 2005 году, когда было изучено его авторство и история.

Н.О.