Ким Чен Ын пообещал «укрощать огнем» США

2017-10-11 11:02 | www.oxu.az | 4

Лидер КНДР готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной донести заряд до США, и намерен ее испытать.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил на заседании фракции ЛДПР в Госдуме депутат Антон Морозов по итогам его поездки в Пхеньян вместе с двумя коллегами по фракции.

«Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США и в рамках этого "укрощения огнем" они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США», - привел «Интерфаксу» слова Морозова один из участников заседания.

Оно состоялось во вторник вечером под председательством руководителя фракции Владимира Жириновского и началось с сообщения Морозова о состоявшемся 2-6 октября визите в КНДР.

Депутат является членом комитета Госдумы по международным делам. Он утверждает, что поездка трех депутатов, представляющих ЛДПР, была согласована с российским МИДом, председателем профильного комитета Госдумы Леонидом Слуцким и с руководством нижней палаты и была совершена «в рамках общей российской политической концепции».

Особый акцент, по словам собеседника агентства, парламентарий сделал на том, что все встречи в Пхеньяне проходили на «довольно высоком уровне».

Как рассказали агентству, на заседании фракции Морозов обратил внимание на то, что северные корейцы «очень сильно расстроены недавним заявлением с трибуны Генассамблеи ООН президента США, и многие считают это объявлением войны против КНДР, поэтому и готовят свой ответ».

Дональд Трамп, в частности, сказал, что, если придется защищать себя или союзников США, не останется другого выбора, кроме как «полностью уничтожить Северную Корею».

Н.О.