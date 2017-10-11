Число компаний- участников "зеленого коридора" на границе Азербайджана возросло почти втрое

2017-10-11 12:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Число компаний, получивших доступ к «зеленому коридору» при провозе товаров и транспортных средств, достигло 23, сказал в среду председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

Глава ГТК выразил уверенность в том, что число компаний в будущем будет расти.

"Также отрадно отметить, что до сегодняшнего дня никаких правонарушений со стороны этих компаний зафиксировано не было", - сказал Алиев.

Отметим, что по итогам 2016 года участниками "зеленого коридора" были всего девять компаний.

Согласно поправкам в Таможенный кодекс Азербайджана, внесенным в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 30 ноября 2016 года, с целью упрощения таможенного оформления товаров и транспортных средств, проходящих через таможенные погранично-пропускные пункты, могут применяться зеленые, голубые, желтые и красные системы пропуска для прохождения товаров и транспортных средств на таможенную территорию на основе краткой импортной декларации.

(Автор: Анвар Мамедов)