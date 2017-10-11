AK Parti Sözcüsü Ünal'dan vize krizi ile ilgili flaş açıklama

2017-10-11 14:19 | www.trend.az | 0

AK parti Sözcüsü Mahir Ünal ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili olarak "Dışişleri Bakanlığı krizi görüşüyor, yakında kaldırılacağını ümit ediyoruz. Krizin askeri operasyonları etkilemeyeceğini de ümit ediyoruz" dedi.

FETÖ soruşturması kapsamında ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan metin Topuz'un tutuklanması ve başka bir görevli hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrası başlayan vize krizi ile ilgili Ak Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Başbabakan Binali Yıldırım "Kriz tırmanır mı?" sorusuna “Tırmanmaz” karşılığını verdi. “Kanallar açık mı?” sorusuna ise “Açık. Arkadaşlarımız arka planda çalışıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da A Haber'de katıldığı programda krize ilişkin şunları söyledi: " Dışişleri Bakanlığı krizi görüşüyor, yakında kaldırılacağını ümit ediyoruz. Krizin askeri operasyonları etkilemeyeceğini de ümit ediyoruz."

Milliyet