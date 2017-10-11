Посол мира от России организовал Форум «Межнациональный Диалог»

2017-10-11 14:22 | www.apa.az | 4

Молодой Посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от России организовал Форум «Межнациональный диалог».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, молодой Посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Российской Федерации Техран Гаджиев организовал Форум «Межнациональный Диалог», который прошел в городе Волгоград.

Форум был проведен с 6 по 8 октября 2017-го года. В нем приняли участие представители всех национальностей, в том числе армяне и азербайджанцы.

В форуме также участвовали представители Платформы мира, молодые активисты Асмик Царукян, Гамлет Габриэлян, Тигран Ванесян, Эрик Элларян, Айгюн Гасанова и т.д. В ходе форума, Платформы мира была представлена представителям армянских и азербайджанских общин. Большинство участников данного форума поддержали данную инициативу и выразили свою заинтересованность.

Также, в рамках форума прошла встреча с председателем правления ВГОО «Армянская Община» Кочарян Гаянэ, где были обсуждены возможности о сотрудничестве. В конце встречи обе стороны сошлись положительным результатом и договорились о дальнейшем сотрудничестве.