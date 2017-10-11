Импортные автомобили могут подорожать

2017-10-11 11:08 | www.oxu.az | 4

«Государственный таможенный комитет (ГТК) может рассмотреть повышение пошлин на импорт автомобилей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель ГТК Айдын Алиев.

По его словам, данный шаг будет возможен после ввода в эксплуатацию совместного азербайджано-иранского автомобильного завода.

«Пока рано думать о повышении пошлин на импорт автомобилей. В последние годы ввоз в страну автомобилей значительно сократился. Для того, чтобы рассмотреть вопрос, касающийся повышения импортных пошлин, необходимо, чтобы автомобильный завод в Нефтчале заработал на полную мощность. Только потом мы будем анализировать, мешает ли импорт внутреннему производству», - сказал Алиев.

Л.А.

