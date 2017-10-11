Завтра в Баку сильный ветер, утром местами дождь

2017-10-11 13:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь, ночью и утром сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-15, днем 16-19, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в отдельных местах ливневый.

Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 9-14, днем 15-20, в горах ночью 2-6, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)