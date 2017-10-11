Президент Грузии назначил внеочередное заседание парламента на 13 октября

2017-10-11 13:06 | www.trend.az | 4

Президент Грузии назначил внеочередное заседание парламента на 13 октября. Информацию об этом распространяет администрация президента, передает "Грузия Online".

«В соответствии с 2-м пунктом статьи 61 Конституции Грузии, президент Грузии созвал внеочередное заседание парламента Грузии в 11:00 13 октября 2017 года.

В повестку дня внесены следующие вопросы:

1. Обсуждение мотивированных замечаний президента Грузии (N 07-1/13, 9.10.2017) к проекту конституционного закона Грузии «О внесении изменений в Конституцию Грузии» (N 07-3/52, 01.05.2017).

2. Обсуждение мотивированных замечаний президента Грузии к проекту конституционного закона Грузии «Об Аджарской Автономной Республике» (N 07-3/52, 01.05.2017)», - заявляют в администрации президента.

По поводу назначения внеочередного заседания к президенту обратился председатель парламента.