ABD Elçisi Bass : Vize kararı ABD Hükümeti tarafından alındı

2017-10-11 14:25 | www.trend.az | 0

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan vize krizinin merkezindeki isimlerden biri olan ABD Büyükelçisi John Bass, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nde katıldığı etkinlikte konuştu. Bass, savcılık tarafından ifadeye çağrılan başkonsolosluk çalışanı N.M.C'nin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda saklandığı iddialarına, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan başkonsolosluk çalışan Metin Topuz'un durumuyla ilgili konuşan Bass, "Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala bir yanıt alamadık. Topuz görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bunun delillerini görmekten memnun oluruz. Topuz, organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele departmanında çalışıyordu. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı" şeklinde konuştu.

ABD Büyükelçisi, vize kararırının büyükelçilik tarafından değil ABD hükümeti tarafından alındığını belirtti. İncirlikte Üssü'nün krizden etkilenip etkilenmeyeceğini sorusuna yanıt veren Bass, bunun Türk yetkililere sorulması gerektiğini belirtti.

ABD ile Türkiye'nin birçok konuda işbirliği yaptığını belirten ABD'li Büyükelçi, FETÖ Elebaşı Gülen'in iadesinin diğer iade taleplerinden ayrı tutulmadığına dikkat çekti. Bass ayrıca Türkiye'de 9.5 aydır DEAŞ'ın terör eylemi yapamadığını, bunun ABD-Türkiye işbirliği nedeniyle olduğunu söyledi.

John Bass, Suriye ve Kuzey Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak ise ABD'nin bağımsız bir Kürt devletini ve Kürt koridorunu desteklemediğini söyleyerek, Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. ABD'nin yeni Kabil Büyükelçisi olarak atanan John Bass, bu haftasonu Türkiye'den ayrılacağını belirtti.

Kaynak Milliyet