Центр: Нам удалось вернуть средства, утекавшие в Грузию и Турцию после девальвации

2017-10-11 14:23 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил эксперт Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Мусаев, отвечая на вопросы участников азербайджано-германского бизнес-форума.

По его словам, после девальвации у предпринимателей возникло недоверие к манату: «Крупные предприниматели начали вкладывать средства в Грузию и Турцию. После правительство Азербайджана прибегло к регулирующим мерам, благодаря которым удалось вернуть средства, утекавшие в Грузию и Турцию».

Вюсал Мусаев также отметил, что поступления госбюджета Азербайджана на 2018 год составят 20 млрд. манатов.