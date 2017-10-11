Пилот показал то, что обычно не видят простые пассажиры - ВИДЕО

2017-10-11 11:24 | www.oxu.az | 6
Пилот пассажирского судна опубликовал безумно красивое и одновременно пугающее видео из кабины своего самолёта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Arabia.
Посадка сквозь густые облака в гористой местности — зрелище, которое обычно недоступно простым смертным.
И наверное это хорошо, потому что после этого видео есть реальные шансы заразиться аэрофобией.
Лётчик авиакомпании Qatar Airway показал, что видят пилоты из кабины, сажая самолёт в Квинсленде, Новая Зеландия.
Густая пелена облаков и горы — вид прекрасный и в то же время довольно страшный.
Когда самолёт проваливается в эту бездну, невольно задаёшься вопросом: сможет ли пилот сделать всё правильно и доставить пассажиров в таких условиях невредимыми.
Н.Г.