Пилот показал то, что обычно не видят простые пассажиры - ВИДЕО

2017-10-11 11:24 | www.oxu.az | 6

Пилот пассажирского судна опубликовал безумно красивое и одновременно пугающее видео из кабины своего самолёта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Arabia.

Посадка сквозь густые облака в гористой местности — зрелище, которое обычно недоступно простым смертным.

И наверное это хорошо, потому что после этого видео есть реальные шансы заразиться аэрофобией.

Лётчик авиакомпании Qatar Airway показал, что видят пилоты из кабины, сажая самолёт в Квинсленде, Новая Зеландия.

Густая пелена облаков и горы — вид прекрасный и в то же время довольно страшный.

Когда самолёт проваливается в эту бездну, невольно задаёшься вопросом: сможет ли пилот сделать всё правильно и доставить пассажиров в таких условиях невредимыми.

Н.Г.