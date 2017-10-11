Азербайджан увеличил экспорт плодоовощной продукции - глава Госкомтаможни

2017-10-11 13:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года экспорт плодоовощной продукции азербайджанского происхождения увеличился в весовом соотношении на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал в среду председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев, выступая на азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку.

"Также хочу отметить, что в отчетный период увеличился экспорт пластмассы и изделий из нее, а экспорт спиртных напитков вырос на 25 процентов в ценовом соотношении", - сказал Алиев.

За январь-август 2017 года внешнеторговые операции Азербайджана сократились на 9,24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 12,52 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового оборота за отчетный период составило 1,92 миллиарда долларов, что в 7,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

(Автор: Анвар Мамедов)