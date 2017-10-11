В Турции осудили журналистку

2017-10-11 11:30 | www.oxu.az | 4

Журналистка The Wall Street Journal Айла Албайрак осуждена в Турции на два года и месяц тюрьмы за поддержку террористической Рабочей партии Курдистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haber7.

Турецкий суд вынес приговор заочно, так как журналистка находится в Нью-Йорке и намерена обжаловать приговор.

Главный редактор американского издания Джерард Бейкер назвал обвинение в «пропаганде» необоснованным, а приговор — слишком суровым.

«Это необоснованное уголовное обвинение и крайне не соответствующий деянию приговор», - сказал он.

Поводом для преследования журналистки стала статья WSJ от 19 августа 2015 года о конфликте служб безопасности и РПК в городе Силопи провинции Ширнак.

Н.Г.